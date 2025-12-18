Hombre de Colorado setenciado 84 años de prisión, víctimas en casi todos los estados

WASHINGTON (KRDO) - Un hombre de Colorado fue sentenciado a 84 años de prisión, según los abogados de la acusación, tenía víctimas en casi todos los estados.

Austin Ryan Lauless, de 31 años, se declaró culpable de 13 cargos de explotación sexual de un menor, cinco cargos de tráfico sexual de un menor, y dos cargos por publicidad de material de abuso sexual infantil, y posesión de material de abuso sexual infantil, según oficiales del Departamento de Justicia de EE.UU.

Los abogados de la acusación agregan que además de víctimas en casi todos los estados también tenía víctimas en por lo menos cinco otros países.

El Departamento de Justicia dice que Lauless se hizo pasar por un adolescente, utilizando una identidad falsa: "Carson Fredrickson". Mientras, Lauless vivia en hoteles en Colorado y Texas, no trabajaba y tenia veintitantos años.

La acusación dice que Lauless encontraba a adolescentes en las redes sociales, ganándose sus confianza y luego forzando que manden videos explícitos de ellos mismos. Lauless admitió de tener una colección de material de abuso sexual infantil.

El Departamento de Justicia cree que probablemente hay más víctimas de Lauless o conocido como 'Carson Frederickson' o 'APOPHIS'. Si usted cree ser victima de Lauless cominicase con su oficina local del FBI, puede llamar al 1-800-CALL-FBI, o puede reportarlo en linea al tips.fbi.gov