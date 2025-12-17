Hombre arrestado por agresión sexual mientras entregaba paquetes para Amazon

LAKEWOOD, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Lakewood dicen que un hombre fue arrestado por agresión sexual y otros cargos mientras entregaba paquetes para Amazon.

La policía dice que respondieron a una llamada en el local Emerald Dental de reportes de Michael Dewey Coleman, de 31 años, presuntamente intentó agredir sexualmente a un empleado. Según datos de la policía, testigos dicen que Coleman intentó asaltar a varios empleados.

Cuando uniformados llegaron a la escena, dicen que encontraron a empleados deteniendo a Coleman.

Coleman enfrenta varios cargos incluyendo agerion sexual, agersion en el segundo grado, agresion en el tercer grado, y amenaza.

Según oficiales de Amazon, Coleman fue empleado por una compañía externa para entregar paquetes y actualmente ya no es empleado.