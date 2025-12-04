Skip to Content
Cinco osos huérfanos serán liberados nuevamente a la tierra salvaje

Published 10:33 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Cinco osos cachorros que fueron encontrados sin su mamá en Colorado Springs y Woodland Park durante el verano serán liberados nuevamente a la tierra salvaje este jueves, según oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW).

CPW dice que tres de los osos fueron recuperados en un vecindario de Broadmoor, en Colorado Springs, en julio. Los otros dos osos fueron encontrados en un vecindario al lado norte de Woodland Park en agosto.

Este 4 de diciembre, oificales del CPW que van a recibir a los cachorros del Frisco Creek Wildlife Rehabilitation Facility ubicado en San Luis Valley y trasladadors a dos sitios en la region para liberarlos.

La liberación viene tras dos de ellos recibiendo transmisores de sistema de posicionamiento global (GPS) para poder rastrear sus movimientos hasta que llegen a la edad adulta.

CPW dice que los transmires ayudarán en el estudio de la efectividad sobre la rehabilitación de osos huérfanos, que la agencia dice es muy importante para esfuerzos futuros de mitigación.

