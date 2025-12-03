COLORADO (KTLO) - Oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) dicen que este año vio un incremento de reportes de incidentes con osos.

CPW dice que desde el principio de este año han recibido 5,259 reportes, un nivel más grande desde el 2019.

En un comunicado dicen que en Colorado hay alrededor de 17,000 a 20,000 osos y que la mayoría de reportes recibidos son porque los osos intentan conseguir alimentos humanos.

Compartieron el numero de reportes recibidos en los ultimos años desde el primero de enero hasta el primero de diciembre:

2024: 4,996 estatal

2023: 3,488 estatal

2022: 4,271 estatal

Aunque durante la temporada inverna reciben menos reportes por los osos en hibernación, oficiales dicen que aún hay riesgo. Si la comida sigue disponible para ellos, continuarán regresando durante todo el año. Por eso, es importante que uno que viva cerca de las habitaciones de osos y que mantenga sus contenedores de basura seguros.