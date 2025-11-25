Incrementa la tensión entre EE.UU. y Venezuela tras declaraciones del Presidente Donald Trump

NATIONAL, (KTLO)--Estados Unidos designa oficialmente a Nicolás Maduro como miembro de una organización terrorista extranjera. El"Cartel de los soles", la Administración de Donald Trump asegura que maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, lideran el cartel y señala que esta designación brindará a estados unidos mayores opciones de imponer nuevas sanciones contra los activos y la infraestructura de maduro.