Noticias Locales

Incrementa la tensión entre EE.UU. y Venezuela tras declaraciones del Presidente Donald Trump

By
Published 3:46 PM

NATIONAL, (KTLO)--Estados Unidos designa oficialmente a Nicolás Maduro como miembro de una organización terrorista extranjera. El"Cartel de los soles", la Administración de Donald Trump asegura que maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, lideran el cartel y señala que esta designación brindará a estados unidos mayores opciones de imponer nuevas sanciones contra los activos y la infraestructura de maduro.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

