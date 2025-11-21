Hombre buscado por robo y agresión, arrestado tras enfrentamiento en Security-Widefield
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Dos personas con ordenes de arresto fueron detenidos tras un breve enfrentamiento con policia de Colroado Springs el jueves, ambos fueron encontrados viviendo en almacén en Security-Widefield.
Oficiales con el Departamento de Policía de Colorado Springs (CPSD) dicen que los arrestos finalizaron la investigación hacia Glen Frost, quien era buscado por robo, agresión y delitos.
El 20 de noviembre, CSPD recibió información que Frost está viviendo dentro de un almacén en la zona de Acoma Drive en Security-Widefield con su novia, Brittany Lopez, que también tenía cuatro órdenes de arresto.
CSPD dice que uniformados intentaron comunicarse con Frost, cuando nadie respondió, uniformados utilizaron químicos que tiraron en el almacén, López luego salió pero negó que Frost todavía estaba dentro. Tiraron más químicos dentro del almacén y luego salió Frost pero huyó de la escena, tras una breve persecución fue detenido.