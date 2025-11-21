Demanda emitada contra los hermanos Cotter y el Templo Pueblo Masonic

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Varias familias se unieron en una demanda contra los dueños del funerario Davis Mortuary, Brian y Chris Cotter.

La demanda viene tras la investigación por el Buró de Investigaciones de Colorado (CBI), por el descubrimiento de 24 cadaveres escondidos en un espacio secreto dentro del funerario, algunos de los cadaveres estaban en estado de decomposición por más de una década.

La demanda viene tras un nuevo esfuerzo de parte de las familias buscando justicia ya que Brian y Chris Cotter todavía no enfrentan cargos criminales.

La demanda nombra al Pueblo Masonic Temple Annex Association. Los abogados dicen que el grupo alquiló la propiedad a los hermanos. Alegan que Brian Cotter mantuvo varias posiciones de poder dentro del grupo entre el 2009 y 2010. El Templo comparte el edificio con Davis Mortuary, la demanda alega que tuvieron que notar el olor de los cuerpos en descomposición.

En la última actualización del CBI en octubre, investigadores han identificado a seis de los cadáveres.