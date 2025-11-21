Skip to Content
Noticias Locales

Cierres de carriles en Colorado Springs esta noche debido a proyectos de construcción

KRDO
By
Published 1:35 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Va a haber cierres en dos carriles en ambos lados de Powers Boulevard en medio de la avenida Platte y Aeroplaza Drive durante la noche.

Los cierres comienzan a las 7 de la tarde el viernes hasta las 4 de la mañana el sábado en conexión del proyecto de construcción del nuevo puente que va a ir sobre la intersección de Powers y la calle Airport.

Líderes de la ciudad dicen que el trabajo va a ser durante la noche para menos impactos al tráfico.

Oficiales del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) dicen que se espera que el proyecto se finalize el proximo año para mejorar el flujo de trafico en la Base Espacial Peterson.

Además va a haber cierres hacia el oeste de la autopista US 24, en medio de la Autopista 94 y la calle Valley, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el sábado por trabajo de servicios públicos.

Ivette Saucedo

