CPW utilizando drones para investigar hurones en peligro de extinción

LAMAR, Colo. (KTLO) - El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) dice que sigue investigando la causa por la disminución de hurones en el estado.

Esta semana, CPW anunció que liberó a 20 hurones en Lamar. Los animales tenían puestos collares con rastreadores pero aún dicen que normalmente los collares son removidos por otros animales dentro de unos días.

Sin embargo, investigadores esperan aprender más sobre el patrón de comportamiento antes de que pierdan los collares. Investigadores también van a utilizar drones para rastrear a los hurones.

CPW dice que liberaron a 105 hurones en el 2022 en un rancho en Lamar, pero ni uno ha sido identificado con vida este otoño. Durante esta investigación esperan identificar al depredador para poder mejor prevenir la extinción de los hurones.

Segun CPW, los hurones de patas negras son unos de los mamiferons mas raros en norte America, muchos pensaban que ya estaban extintos hasta que fueron descubiertos en el 1989.