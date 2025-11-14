Dos personas hospitalizadas tras tiroteo que involucró a un oficial

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que uno de sus oficiales disparó y lesionó a dos personas que estaban cerca de un hombre armado mientras respondían a reportes de robo el jueves por la noche.

Según CSPD, justo antes de las 11:30 p.m. el 13 de noviembre, recibieron una llamada de robo, posiblemente involucrando una arma de fuego, en los alrededores de la avenida South Nevada y la calle Cimarron.

Cuando oficiales llegaron a la escena, se comunicaron con la persona que reportó el robo. Momentos después, tres personas salieron de un apartamento. De acuerdo con las autoridades, una de las tres personas luego apuntó un rifle a un oficial. Un oficial respondió abriendo fuego varias veces, lesionando a dos individuos cerca del hombre armado.

Las dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, fueron trasladadas a un hospital local con lesiones que no ponen en riesgo su vida. No es claro si ambos son sospechosos en este caso.

El hombre armado fue arrestado y está bajo custodia de las autoridades. Al momento no ha sido identificado.

De acuerdo con la ley estatal, La Oficina del Alguacil del Condado El Paso ahora está a cargo de la investigación del tiroteo que involucró a un oficial.