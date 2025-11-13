Un entrenador de Sedalia setenciado a 76 años tras las rejas por agresión sexual

CASTLE ROCK, Colo. (KTLO) - Un hombre de 51 años fue sentenciado a 76 años de prisión en 12 cargos, incluyendo seis cargos de agresión sexual de un menor por una persona en posición de confianza.

Aaron Thomas Carrado de Sedalia fue declarado culpable en el condado Douglas por agresión sexual repetida de dos atletas adolescentes mientras era entrenador en el gimnasio "Strength in Christ" en Parkery, según oficiales.

Según los adolescentes en medio del 2019 y 2022, Carrado los agredió sexualmente en el gimnasio y otros locales. Uno de ellos solo tenía 15 años y el otro 16 años durante el abuso, confirmó la fiscalía de la Oficina del 23 Distrito Judicial en Colorado.

Las autoridades dicen que fueron alertados del abuso por la ex-marida de Carrado tras descubrir notas y mensajes enviados a menores de edad en las redes sociales.

La fiscalia reporta que Carrado huyo a Montana donde luego fue arrestado.