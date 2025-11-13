Tiroteo en Millburn Drive deja a uno muerto y a otro en condición crítica

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) dicen que investigaron un tiroteo en la zona de Millburn Drive, al lado suroeste de Colorado Springs el miercoles en la tarde.

EPSO dice que recibieron varios reportes de disparos alrededor de las 1:27 el miércoles por la tarde. Cuando los diputados llegaron a la escena, encontraron a un hombre muerto y a una mujer en condición crítica. La mujer fue trasladada a un hospital local.

Al momento las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas. Se sabe que están investigando la muerte como un caso de homicidio y confirmaron que tienen a una persona bajo custodia.