Parque conmemorativo para el oficial que falleció en el cumplimiento del deber

FOUNTAIN, Colo. (KTLO) - La ciudad de Fountain está honrando al uniformado que falleció en el cumplimiento del deber con el conmemorativo oficialmente nombrado Parque Julian "JB" Becerra.

El policía Julian Becerra murió cuando se cayó de un puente durante una persecución de sospechosos de robo de auto en febrero de 2023. Deja a su esposa y a sus dos hijos.

El jefe del Departamento de Policía de Fountain, Mark Cristani, dijo durante la ceremonia de dedicación este miércoles que Becerra era una persona que amaba servir a su comunidad. Becerra sirvió en la Fuerza Aérea, la oficina del Alguacil del Condado de El Paso y el Departamento de Policía de Fountain.

Personas que conocían a Becerra dicen que ser papá fue su rol favorito. Según el jefe Cristani, recordando el amor que Becerra tenía por sus hijos y su familia, el parque en su honor tenía sentido. Menciona que el canino policial de Becerra, Moody, ahora vive con la viuda de Becerra y sus hijos.

La esposa de Becerra, Katie Alderman, habló durante la ceremonia y dijo que ver a su hijo jugar inmediatamente en el parque dedicado a su papá es el mejor regalo y la mejor manera de honrarlo. Y aunque los últimos tres años han sido difíciles a Becerra le hubiera encantado el parque.