Orden de permanecer en lugar levantada, sospechoso bajo custodia

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La orden de permanecer en lugar fue levantada, el Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) emitió la orden para la zona al lado oeste de la calle Kiowa, en Old Colorado City, a las 11 este jueves en la mañana.

Según las autoridades respondieron a reportes de un hombre con un machete en la zona. Cuando uniformados llegaron a la escena, el sospechoso se encerró dentro de una vivienda. Después de un corto tiempo el sospechoso fue detenido sin incidente.

El orden de permanecer en lugar fue levantado alrededor de las 11:44 a.m.