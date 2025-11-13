Beneficios de SNAP restaurados a residentes en Colorado tras la reapertura del gobierno

COLORADO (KTLO) - La Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó el proyecto de ley que abre el gobierno federal tras el cierre más largo registrado, el miércoles por la tarde el Presidente Donald Trump promulgó esa ley.

La nueva legislacion efectivamente termina el cierre de 43 dias, que causo interrupciones de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, provoco retrasos y cancelaciones a aeropuertos a lo largo del pais, y dejo a miles de empleados del gobierno federal trabajando sin pago.

Líderes de Colorado afirman que están haciendo lo posible para restablecer los beneficios de SNAP a más de 600,000 residentes que dependen de los coupons para alimentar a sus familias. Según oficiales del Departamento de Servicios Humanos del estado, reportan que los recipientes podrían ver sus beneficios de noviembre restaurados en sus cuentas hoy mismo.

COBERTURA ANTERIOR: Gobernador Polis solicitando $10 millones del fondo general del estado

En octubre el gobernador Jared Polis solicitó $10 millones en fondos del Comité Conjunto de Presupuesto de Colorado para apoyar a bancos y despensas de alimentos mientras los beneficios de SNAP estaban congelados durante el cierre.

Mientras personas esperan recibir sus fondos de SNAP pueden comunicarse para encontrar recursos en su area a: