Policía respondiendo a un sospechoso atrincherado cerca de la escuela Vanguard

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policia de Colorado Springs (CSPD) dice que estan respondiendo a un sospechoso atrincherado cerca de The Vanguard School.

Según CSPD, uniformados actualmente están presentes en la Avenida Corona, al lado sureste de la I-25 y sur de la Avenida Nevada.

Dicen que la Avenida Corona esta cerrada en medio de las calles Brookside y Hunter mientras la escena esta activa.

Según CSPD, The Vanguard School sigue abierta y operando normalmente. Oficiales de la escuela están monitoreando la situación y compartirán más información cuando esté disponible.

