Incendio de un cobertizo se propagó a una residencia vecina en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que intrusos ingresaron a un cobertizo en la zona de la avenida Swope y provocaron un incendio el miércoles por la mañana.

Oficiales del Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) dicen que el incendio propagó auna residencia cercana.

Uniformados dicen que recibieron reportes de una explosión e incendio alrededor de las 6:30 a.m. en la zona de la avenida Swope. Una de las personas que llamo al 911 informro haber oido a alguiden gritar pidiendo ayuda.

Cuando los uniformados llegaron a la escena, reportaron que nadie fue gravemente herido.

CSPD dicen que tienen a una persona bajo custodia que consideran responsable del incendio.