Recaudación de fondos durante concurso de decoración de casas de jengibre
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La organización sin fines de lucro Habitat for Humanity de la Región de Pikes Peak (PPHFH) estará recaudando fondos para la construcción de una casa para un veterano.
La recaudación será durante su concurso anual de decoración de casas de jengibre. Líderes de la organización dicen que participantes van a recibir un kit de casa de jengibre con una casa preconstruida y las decoraciones. Cada participante tendrá su propia página para recaudar fondos para compartirlo en las redes donde personas tendrán que dar una donación para poder votar para su favorita casa.
PPHFH dice que la meta es recaudar $40,000 en fondos. Esta es la séptima casa que sería construida con fondos del concurso de decoración de casas de jengibre.
Para más información haga clic aquí.