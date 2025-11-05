CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) confirman que un sospechoso protagoniza una persecución policial desde Monument hasta el condado Pueblo.

Las autoridades recibieron reportes de un camión robado en el área de Monument. Ubicaron el camión con un drone en rumbo sur hacia Pueblo. Las autoridades persiguieron el camión hasta que tomó la salida de Purcell Boulevard en rumbo hacia el oeste.

Cuando intentaron parar el vehículo, el sospechoso comenzó a disparar hacia uniformados. Cuando el sospechoso giró hacia el lado este de la avenida Fairbanks, es cuando el camión salió de la carretera y terminó en un campo. Uniformados reportan que el sospechoso disparó tres veces más desde el camión y es cuando un policía de Monument disparó por lo menos una vez, impactando al sospechoso.

El sospechoso fue trasladado por vuelo a un hospital local. Las autoridades confirman que ningún uniformado fue lesionado.

Oficiales dicen que el sospechoso era el único en el camión. La Oficina del Alguacil del Condado Pueblo ahora está en cargo de la investigación.