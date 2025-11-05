King Soopers en Uintah sigue cerrado tras choque por un vehículo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del King Soopers en Uintah confirman que la tienda sigue cerrada tras choque que ocurrio el martes, dicen que va reabrir el jueves.

Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) confirman que un vehículo chocó contra el King Soopers ubicado en la calle Uintah.

Las autoridades dicen que recibieron la llamada alrededor de las 4:11 el martes en la tarde.

CSPD dice que el conductor estaba en estacionamiento cuando giró hacia la derecha hacia el edificio, acelerando a una alta velocidad ingresando el edificio.

CSPD confirman que seis personas, incluyendo el conductor, fueron trasladadas a un hospital local con lesiones menores.

Policía dice que el choque parece ser un accidente y que el sospechoso cooperó con las autoridades. Tuvieron que remover el techo del auto para removerlo de la tienda.

Bomberos estaban preocupados por la batería de vehículo eléctrico que podría explotar e incendiar.

Personas llegando el miércoles en la mañana estaban sorprendidas y frustradas por el cierre.