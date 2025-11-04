Skip to Content
Noticias Locales

Persecución ocurrió por un sospechoso quien supuestamente disparo hacia los oficiales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La patrulla estatal de Colorado ha confirmado que un sospechoso quien se dio a la fuga al sur de Colorado en Monumento hasta el condado Pueblo sigue huyendo. 

Por lo que tenemos entendido la persecución comenzó después de que el sospechoso comenzara a disparar hacia los uniformados en un auto que se estaba moviendo. Lo cual comenzó una historia de desarrollo y de última hora. Al momento hay pocos detalles, pero tenemos entendido que la persecución finalizo en una zona remota.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

