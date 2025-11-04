Persecución ocurrió por un sospechoso quien supuestamente disparo hacia los oficiales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La patrulla estatal de Colorado ha confirmado que un sospechoso quien se dio a la fuga al sur de Colorado en Monumento hasta el condado Pueblo sigue huyendo.

Por lo que tenemos entendido la persecución comenzó después de que el sospechoso comenzara a disparar hacia los uniformados en un auto que se estaba moviendo. Lo cual comenzó una historia de desarrollo y de última hora. Al momento hay pocos detalles, pero tenemos entendido que la persecución finalizo en una zona remota.