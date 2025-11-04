Skip to Content
CSPD confirma un choque dentro de la tienda King Soopers

Shawn Williams
Published 4:46 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El departamento de policía de Colorado Springs confirmo que un auto choque contra la tienda de King Soopers el cual esta localizado en la calle Uintah. Ellos recibieron una llamada alrededor de las 4:11 p.m. según los policías. 

Alrededor de las 4:22 p.m. CSPD confirmo que ellos tenia a diputados en el area. CSPD menciona que hay personas heridas, al momento no tenemos entendido las lesiones ni la gravedad de las personas. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

