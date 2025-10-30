Varios departamentos de bomberos respondiendo a un incendio en Calhan

CALHAN, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Bomberos de Cimarron Hills confirman que varias agencias están asistiendo en la respuesta a un incendio en Calhan. Recibieron la llamada alrededor de las 11:35 de la mañana que estaba cerca de 31400 Big Springs Road.

Desde las 1 p.m. las órdenes de evacuación se rebajaron a una advertencia pre-evacuación, para las personas desde Big Springs Road hasta la Autopista 94 (del norte al sur) y desde la Autopista Calhan hasta Lauppe Road (del este al oeste).

Para aquellos con la advertencia de pre-evacuación significa que esos residentes estén preparados por si son evacuados, pero no es requerido.

Según oficiales del Departamento de Bomberos de Tri-County dicen que hay múltiples estructuras en riesgo.

Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso dicen que el incendio está aproximadamente a 80 acres en tamaño. Siguen trabajando buscando más información para recursos de evacuación para personas con ganado.