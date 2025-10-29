Restaurantes en Colorado Springs ofreciendo comidas gratis para niños

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Chicken Salad Chick, una cadena de restaurantes nacional, anunció que el martes estarán ofreciendo comidas gratis para niños en las tres ubicaciones en la ciudad hasta que los beneficios de SNAP sean restituidos.

Más de 600,000 personas dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Colorado, esos fondos han sido congelados debido al cierre del gobierno federal.

En una publicación en Facebook, Chicken Salad Chick mencionó que no está "tomando partido o haciendo esto político" pero que simplemente creen que "ningún niño debería pasar hambre jamás."

Para asegurar que niños tienen acceso a comidas de calidad mientras los fondos de SNAP son pausados, están ofreciendo comida gratuita a los niños que visiten uno de los tres locales a lo largo de la ciudad hasta que los fondos sean restituidos.

Hay tres locales de Chicken Salad Chick:

Monument: 810 Sky Vista Point, Suite 100, Monument

Barnes Road: 5660 Barnes Road, Unit 108, Colorado Springs

Briargate: 9291 Highland Ranch Heights, Suite 140, Colorado Springs

La oferta está limitada a una comida por niño y deben estar presentes en el local.