Hombre de 85 años muerto tras accidente de tráfico en la Interestatal 25

Published 9:35 AM

FOUNTAIN, Colo. (KTLO) - Un hombre perdio su vida tras un accidente de tráfico fatal en la interstal 25 cerca de Fountain.

Según funcionarios de la Patrulla Estatal, el incidente fue reportado justo antes de las 6:30 esta mañana. Las autoridades cerraron el carril izquierdo en dirección al norte, cerca de la salida Autopista CanAm en los afueras de Fountain.

Investigadores dicen que el camión perdió el control y volcó hacia la mediana central, expulsando al conductor. El hombre fue declarado muerto en la escena.

El conductor no ha sido identificado, pero sí sabemos que es un hombre de 85 años de Arizona.

La Patrulla Estatal está en cargo de la investigación.

Ivette Saucedo

