Proyecto de construcción comenzó hoy en Beacon Lite Road en Monument

MONUMNET, Colo. (KTLO) - Obreros comenzaron un proyecto de construcción en Monument en medio de la Interestatal 25 y Palmer Lake.

Hay mejoramientos planeados para Beacon Lite Road, que cubrirán dos tercios de una milla en medio de Wakonda Way y Bricker Road.

Esta sección de la calle no tiene pavimento y constante ve problemas de drenaje y erosión. Una de las prioridades del proyecto incluye construyendo una nueva carretera a lado sur para enderezaar la más pronunciada de varias curvas de la careterra.

El proyecto incluye la reubicación de varios árboles para poder construir la carretera además reubicar líneas eléctricas e instalar la infraestructura de drenaje.

El último fase del proyecto es estimado de comenzar en la primavera o verano del próximo año.

Este proyecto tiene un costo de $8.2 millon, los fondos vienen los ingresos por impuestos sobre ventas del Pikes Peak Rural Transportation Authority.