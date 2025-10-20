Corte de AWS impacta negocios locales al sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Hay un corte global al Amazon Web Services (AWS) que esta impactando a varios negocioes al sur de Colorado que utilizan servicios basados en la nube.

Puede encontrar las últimas actualizaciones aquí.

Un portavoz con la Universidad de Colorado en Colorado Springs (UCCS) confirmó que la plataforma Canvas no está en servicio incluyendo otras plataformas que la universidad utiliza para proyectos internales. Estudiantes y profesores utilizan a Canvas como un recurso para clases en línea, lecturas, asignaciones y más. El portavos afirma que los estudiantes y empleados de la universidad son resiliente tras la pandemia, ajustando donde necesario.

Colorado College es otro colegio que utiliza Canvas.

La Universidad Estatal de Colorado en Pueblo utiliza la plataforma Blackboard que tambien fue impactado por el corte.

Además de escuelas, varios negociosos que utilizan servicios basados en la nube fueron impactados por el corte y no han tenido acceso.

Un técnico con Propel Technology, un negocio de Tecnologías de la Información que sirve a clientes en Colorado Springs y alrededor, dice que Propel Technology ha buscado diferentes maneras creativas para poder asistir a sus clientes. Aunque han experimentado por cortes de servicio en el pasado, esta vez fue más impactante.