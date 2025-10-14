Skip to Content
Noticias Locales

Inundaciones continuan para los condados al sur oeste de Colorado

By
Published 4:02 PM

CONDADO ARCHULETA, Colo. (KTLO)--Las inundaciones continuan para todos aquellos al sur oeste de Colorado. Las inundaciones han activado nuevas evacuaciones para el Condado Archuleta. 
Mientras que los vecinos en el condado plata aun sigue bajo evacuación esto ocurre después de los daños que ocurrieron por las tormentas el domingo en la noche y el lunes en la madrugada.  Al momento los primeros auxilios están organizando un plan para ayudar a reconstruir las viviendas para algunas personas. 

Los helicópteros están pautados para volar hoy por las zonas dañadas. Al momento tenemos entendido que 400 viviendas fueron evacuadas durante el fin de semana. 90 con daños y dos han sido declaradas una perdida.  Sin embargo, no hay reportes de muertos, pero 11 personas si fueron rescatadas de las inundaciones. Las condiciones severas se esperan hasta el miércoles en la tarde.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

