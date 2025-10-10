Hombre declarado culpable de matar a una mujer, lesionando a otro tras tiroteo

PUEBLO, Colo. (KTLO) - El jueves, un hombre de Pueblo fue declarado culpable de matar a una mujer y lesionar a otra persona tras un tiroteo por un jurado.

Según la Fiscalía del Decimo Distrito Judicial (DA), David Martinez fue encontrado culpable en los cargos de asesinato en el primer grado y intentio de asesinato el 9 de octubre, tras un juicio nulo en junio.

Policia de Pueblo dicen que en la noche del 28 de junio del 2024, uniformados respondieron a reportes de un tiroteo en Veteran's Tavern, ubicado en el 315 E. Northern Avenue. Cuando llegaron a la escena, encontraron a dos mujeres que fueron baleadas.

Ambos fueron trasladadas a un hospital cercano, donde una murió.

Martinez fue arrestado el 8 de agosto del 2024, tras detectives vinculandolo al tiroteo y luego obteniendo una orden de arresto por asesinato en el primer grado.

Martinez tuvo su primer juicio en julio de 2025 que resultó sin veredicto cuando se declaró nulo el juicio. Despues otro juicio de dos semanas comenzo el 30 de septiembre donde Martinez fue encontrado culpable de asesinato en el primer grado, el crimen condena a la persona a vida tras rejas sin la posibilidad de libertad condicional en Colorado.

Martinez sigue bajo custodia y va ser formalmente setenciado el 29 de diciembre.