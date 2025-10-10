Buscan a hombre por abuso infantil: Paul Sandoval

ALAMOSA, Colo. (KTLO)— El departamento del mariscal estadounidense y el aguacil del condado Alamosa están participando en una buscada para el criminal fugitivo Paul Sandoval cerca de Blanca Peak al sureste de Colorado, por un crimen de asalto sexual de una menor de edad.

El departamento del mariscal estadounidense reporto que en el 2021, Sandoval le pidió a su novia que si el podia cuidar su hija. La hija de la novia tenia 8 años en ese entonces. Según datos oficiales cuando la menor estaba durmiendo él la ato y la violo violentamente en una parte de la vivienda.

Según datos oficiales cuando Sandoval se dio cuenta que había una orden de arresto en su contra en el 2021, él se desapareció a las montañas. Los uniformados creen que Sandoval esta cerca de un camino en Blanca Peak y que esta armado.

Los uniformados piden que si usted lo ve favor de contactar al número 1-877 WANTED2 o puede dejar un mensaje sobre donde lo vio en la página web www.usmarshals.gov/tips.

Los diputados le piden a la comunidad que no se le arrime a él ya que es peligroso, pero mejor contactar al 911 inmediatamente.