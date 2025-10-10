Boletas enviadas para las elecciones en noviembre

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Secretario y Registrados del Condado El Paso dicen que boletas para las elecciones en noviembre hansido envidas por correo.

Oficiales dicen que más de 500,000 boletas fueron enviadas a votantes activos en el condado. Se esperan que las boletas lleguen a los busones de correo el 17 de octubre.

Esta elección incluye varios asientos para comisionados del condado, asientos para el consejo municipal, asientos de la junta directiva de escuelas y algunas iniciativas estatales.

