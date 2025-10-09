Oficiales investigando caza ilegal de alce en el condado Park

CONDADO PARK, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Parques Y Vida Silvestre (CPW) confirman que están investigando una caza ilegal de alces en el condado Park.

Según CPW, la caza ilegal ocurrió cerca de Deer Creek en Bailey alrededor del 28 a 30 de septiembre.

Cortesía: Colorado Parks and Wildlife

Oficiales piden a cualquier persona con información o que estuviera en el área durante el tiempo mencionado que escuchó disparos o vio al alce que llame al 1-800-COLO-OGT.

La caza ilegal es un crimen grave en Colorado. Personas declaradas culpables de caza ilegal podrían enfrentar fuertes multas y hasta suspensión de sus licencias de caza y pesca, dice CPW.