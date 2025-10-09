Skip to Content
Noticias Locales

Oficiales investigando caza ilegal de alce en el condado Park

CPW
By
New
Published 10:15 AM

CONDADO PARK, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Parques Y Vida Silvestre (CPW) confirman que están investigando una caza ilegal de alces en el condado Park.

Según CPW, la caza ilegal ocurrió cerca de Deer Creek en Bailey alrededor del 28 a 30 de septiembre.

Cortesía: Colorado Parks and Wildlife

Oficiales piden a cualquier persona con información o que estuviera en el área durante el tiempo mencionado que escuchó disparos o vio al alce que llame al 1-800-COLO-OGT.

La caza ilegal es un crimen grave en Colorado. Personas declaradas culpables de caza ilegal podrían enfrentar fuertes multas y hasta suspensión de sus licencias de caza y pesca, dice CPW.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.