Hombre buscado agrede a uniformados de Colorado Springs durante su arresto

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un hombre buscado fue arrestado el miércoles en la mañana tras una breve persecución cuando agredió a dos uniformados mientras intentaban a detenerlo.

Según oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que alrededor de las 2:40 a.m. el 8 de octubre, uniformados estaban patrullando la zona cerca de la intersección de lado este de la avenida Pikes Peak y la calle Sur Circle cuando encontraron al hombre.

Cuando se acercaron para detener al sospechoso, identificado como Jonathan Romero, se dieron cuenta de que estaba cargando un cuchillo.

Dicen que Romero luego empezó a resistir y que en un momento impactó a dos de los uniformados.

Ambos sufrieron lesiones menores, según CSPD, pero ninguno requería atención médica.

Uniformados arrestaron a Romero y fue trasladado a un hospital cercano por sus lesiones que sufrió durante el arresto.