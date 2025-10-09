Familia del acusado del ataque en Boulder emite petición demandado liberación de ICE

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La familia del acusado de un ataque mortal contra manifestantes en Boulder emitió una petición al gobierno federal el lunes demandando ser liberados de la custodia de ICE.

Según en la petición, Hayam El Gamal y sus cinco hijos, de edades 4 a 18, han estado bajo custodia de ICE en Texas por más de cuatro meses. Fueron detenidos en junio, tras el arresto de Mohamed Soliman, esposo de El Gamal.

Soliman es acusado de lanzar un ataque violento durante una reunión pacífica en la calle Pearl en Boulder. Soliman utilizó una lanzallamas casera y bombas molotov hacia manifestantes en marcha para atraer la atención a los rehenes israelíes en Gaza. Una persona murió mientras más fueron lesionados durante el ataque.

Según documentos de la corte obtenidos por KRDO13 en junio, confirman que Soliman vivía en los EE.UU. desde 2022, en búsqueda de asilo de Egipto. Soliman fue reportado viviendo en el país ilegalmente después de que su permiso de trabajo expirara en marzo de este año.

Días después del ataque, la familia de Soliman fue detenida. Un día después de que oficiales del Departamento de Seguridad de los EE.UU. (DHS) confirmaron que la familia estaba en proceso de expulsión acelerada del país, un juez federal bloqueó la deportación. Días después, el mismo juez declaró que la familia no podría ser deportada sin recibir primero el debido proceso.

En una declaración por el abogado de la familia, Eric Lee, compartió que un grupo de abogados emitió la petición el lunes, demandando que Hayam El Gamal y sus cinco hijos sean liberados de la custodia de ICE. Están demandando que DHS aclare exactamente por qué son detenidos, ya que según los abogados, el FBI confirmó que la familia no tenía conocimiento previo de los planes de Soliman y no estaban involucrados en el ataque.

Desde el miércoles, DHS o ICE han respondido públicamente a la petición.