Después de tres meses de construcción parte de la calle Dublin esta abierta

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La más reciente fase del proyecto de construcción en la calle Dublin se finalizó, una parte de tres millas en la calle está abierta tras ser cerrada por tres meses durante el verano.

Según líderes de la ciudad, anunciaron el viernes pasado que obreros terminaron el proyecto que requería el cierre completo en medio de las calles Fieler al lado oeste y Issaquah al lado este.

La intersección de Dublin y Peterson también estaba cerrada, cerca de una estación de bomberos y una escuela. Líderes de la ciudad esperaban que esta fase se completara antes de que estudiantes regresaran a clases, pero hubo retrasos por problemas con la tubería de drenaje que causó cenotes en la calle Dublin.

Obreros también expandieron la calle a cuatro carriles en medio de Fieler y Mustang Rim Drive, mejoraron la intersección de Dublin y Peterson, y re ubicaron las lineas de agua.

Las aceras siguen cerradas mientras obreros las terminan de instalar en la zona, piden que peatonales sean consientes de cierres y rutas alternativas.

Conductores van a seguir viendo construcción en medio de Mustang Rim y Marksheffle, además otra cierre en la calle Issaquah al lado norte de Dublin.

Líderes mencionan que el proyecto se adelantó cuatro meses por el cierre y ahora esperan que el proyecto completo se finalice durante la primavera.