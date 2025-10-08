Residentes de complejo de apartamentos evacuados tras incendio

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Residentes de un complejo de apartamentos a lado suroeste de Colorado Springs tuvieron que evacuar el miércoles en la mañana tras un incendio.

Según oficiales del Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) dicen que equipos respondieron a la escena justo después de las 5:30 a.m. en los apartamentos Arbor Pointe ubicados en el 2503 Hancock Expressway.

Bomberos en la escena reportaron que el incendio estaba en medio de las paredes y los pisos de los apartamentos.

CSFD menciona que pidieron que algunos de los residentes evacuaran mientras otros permanecieran en su hogar. No hubo reportes de lesionados mientras los bomberos respondieron.

Bomberos rápidamente fueron capaces de derribar el fuego y asegurar que no había extensiones, y comenzaron a ventilar y remover humo.