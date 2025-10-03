Uno arrestado por crueldad de animal en una propiedad en el condado Chaffee

CONDADO CHAFFEE, Colo. (KTLO) - Un residente de Salida enfrenta varios cargos por crueldad de animal. Diputados recibieron un tip anónimo donde luego encontraron varias gallinas y cachorros muertos en su propiedad.

Según oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Chaffee (CCSO), un diputado fue a la propiedad a lado oeste de Salida tras recibir una queja anónima de posible crueldad de animal ocurriendo en la vivienda.

Mencionan que cuando el diputado llegó a la propiedad luego encontró a tres cachorros y dos gallinas muertas.

Ubicaron a dos más cachorros y un perro adulto, según el diputado, ni uno de los perros tenía acceso a agua o comida. Las autoridades confiscaron a los animales sobrevivientes por las condiciones pobres.

Trasladaron a los sobrevivientes perros a la Sociedad Humanitaria de Ark Valley para atención crítica. Los perros muertos fueron incautados para ser examinados.

Durante el transporte, uno de los cachorros también falleció. Autopsias de los cuatro cachorros revelaron que murieron por deshidratación severa, hambruna, infecciones y falta de atención veterinaria.

Sage Maupin de 29 años, el dueño de la propiedad, fue arrestado el 2 de octubre. Enfrenta seis cargos de crueldad de animal. Maupin fue liberado por fianza de reconocimiento personal del Centro de Detención del Condado Chaffee.