Piloto lesionado en choque de avioneta mientras intentaba aterrizar

LA JUNTA, Colo. (KTLO) - Un piloto fue lesionado tras chocar una avioneta mientras intentaba de aterrizar en el aeropuerto de La Junta el jueves en la tarde, confirman oficiales del Departamento de Bomberos de La Junta (LJFD).

El departamento recibió la llamada alrededor de las 5:38 de la tarde el 2 de octubre.

Cunado equipos de bomberos llegaron a la escena, encontraron a la avioneta volcada al lado de la pista.

El piloto era el único dentro de la avioneta, bomberos dicen que estaba consciente y alertó cuando llegaron. Fue revisado por los paramédicos y luego trasladado a un hospital cercano por lesiones menores.

Bomberos revisaron la avioneta por fugas de gas o líquidos para averiguar que no había riesgo.

La Oficina del Alguacil del Condado Otero ahora está a cargo de la investigación sobre el choque. Además, la Administración Federal de Aviación y La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificados, confirma LJFD.