Estudiante enfrenta cargos por traer un arma de fuego a una escuela en La Junta

LA JUNTA, Colo. (KTLO) - El Departamento de Policia de La Junta anuncio que un estudiante enfrenta cargos por traer un arma de fuego a Tiger Trades Academy el 23 de septiembre.

Uniformados dicen que recibieron una pista anónima de que un estudiante posiblemente tenía un arma de fuego, cuando llegó a la escuela, empleados inmediatamente intervinieron, separando al estudiante de otros estudiantes presentes.

Según el departamento, el estudiante presuntamente le admitió a un oficial que tenía la arma, uniformados pudieron entonces asegurar el arma.

El estudiante está bajo custodia en el Centro Juvenil en Pueblo y enfrenta cargos por portar ilegalmente un arma oculta, posesión de armas por un juvenil prohibido, y posesión ilegal de un arma en una escuela.