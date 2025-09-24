Arrestada por delito grave durante limpieza de campamentos ilegales en propiedad privada

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) dicen que junto con la organización 'Keep Colorado Beautiful' actualizaron un operativo de limpieza de campamentos ilegales de personas sin hogar en propiedad privada que resultó en el arresto de una mujer de 49 años.

EPSO dice que un área cerca de la calle B, al sur de varios negocios, fue limpiada por el daño que personas sin hogar han causado.

Según EPSO, ellos publicaron avisos en los campamentos ilegales semanas antes para advertir a las personas que tenían que salir del área y al mismo tiempo ofrecieron recursos para las personas en situación donde no tienen un hogar.

Durante el proceso, diputados dicen que Stephanie Bleam presuntamente les dio identificación falsa y que se presentó en el corte utilizando la identidad de un familiar. EPSO arrestó a Bleam el 10 de septiembre. Bleam ahora enfrenta cargos de robo de identidad y delitos graves adicionales.

Bleam tiene una fianza de $6,700.