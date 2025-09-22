Incendios provocados comenzarán el miércoles y jueves al norte de Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Si usted vive cerca de woodland park en Colorado Springs posiblemente podrá ver un poco de humo en el área el miércoles y jueves.

Esto es normal ya que los bomberos de la zona estarán comenzando un incendio controlado el cual quemara alrededor de 460 acres cerca de Rainbow Gulch.

Al oeste de la reserva del condado El Paso, los bomberos mencionan que este entrenamiento durará aproximadamente dos días dependiendo en las condiciones de tiempo.