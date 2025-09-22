Glenwood Caverns Adventure Park pudiera cerrar sus puertas tras la muerte de una menor de 6 años

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un jurado de colorado le ha asignado mas de 200 millón de dólares a la familia quien perdio a su menor de 6 años luego de que un fallo ocurriera dentro del parque "Glenwood Caverns Adventure Park", Recordemos que fue en el 2021 que la menor de Colorado Springs murió luego de que no se abrochara el cinturón de seguridad en el juego "Haunted Mine Drop".

Según datos realizados por "Glenwood Caverns Adventure Park" la denuncia del caso pudiera ser tan costoso que hasta pudieran cerrar el parque. Lo cual dejaría a varios sin trabajos sin embargo, el abogado de la familia quien perdió su hija. Explica que nada va a hacer que regrese la menor y que su meta es asegurarse que nadie pase por lo mismo asegurando que las familias estén a salvo de parques como estos.