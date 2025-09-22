Estudiantes regresan a las aulas comenzando el jueves luego del tiroteo que dejo a dos hospitalizados

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--La preparatoria Evergreen comenzara su primer día de clases desde el tiroteo que ocurrió el 10 de septiembre. Los estudiantes van a llegar a las clases el jueves de esta semana pero lo harán de una forma lenta. Recordemos que los alumnos ya llevan dos semana sin estar dentro de las aulas esto después de que dos de sus compañeros fueran hospitalizados por el tiroteo que comenzó el responsable Desmond Holly el joven de 16 años quien luego se quito la vida.

El principal de la escuela menciona que los obreros han remplazada la alfombra dentro de la escuela alguien que los pisos en ciertas partes de la escuela. Los estudiantes y padres han sido invitado para ir y ver la escuela el miercoles antes de comenzar el regreso.