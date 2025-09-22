Skip to Content
Caso de apuñalamiento en el parque Monument Valley en Colorado Springs

Published 3:10 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía esta buscando al sospechoso quien apuñalo a un hombre en el cuello en el parque Monument Valley este es al segundo incidente de apuñalamiento que ocurrió en lo que va del mes. 

Según datos de la policía los oficiales mencionan que la víctima camino a un hospital con la herida. Lo bueno de todo esto es que la lesion no le perjudico su vida. Los uniformados mencionan que la víctima fue atacada por detrás y le robo su mochila y cuando le víctima comenzó a defenderse fue ahí que el sospechoso lo apuñalo. Los policías aún siguen buscando a ambos sospechosos.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

