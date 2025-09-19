Skip to Content
Noticias Locales

Identifican a peatón que fue atropellado y asesinado presuntamente por conductor ebrio

CSPD
By
Updated
today at 1:38 PM
Published 1:36 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) han publicado la identificación del peatón que presuntamente fue atropellado y asesinado por un conductor ebrio este mes.

Uniformados dicen que Jeremy Ives de 28 años fue asesinado el 5 de septiembre tras ser impactado por un vehículo.

Según CSPD, el conductor huyó de la escena, ese mismo día uniformados ubicaron al sospechoso, Cameron Walsh de 59 años. Walsh ahora enfrenta cargos por homicidio vehicular, impacto y fuga, y por conducir después de la revocación.

Ivette Saucedo

