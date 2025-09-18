Herencia Hispana: Sabor Puertorriqueño al sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Para esta pareja era un sueño traer su cultura de la isla del encanto a los Estados Unidos. El dueño de Don Guillo empezó vendiendo platillos puertorriqueños de su propio auto hasta que finalmente su sueño se hizo realidad.

"Siempre fue mi sueño de llevar a mi comida acá a los Estados Unidos y hacia otro público al igual que para mi gente y cuando vi la respuesta fue algo increíble." nos dice Guillo Beauchamp.

El chef empezó vendiendo platos de tripletas, un sándwich de tres carnes, desde su propio vehículo mientras buscaba el local adecuado para abrir su propio negocio. "Llevábamos más de dos años detrás de locales y las rentas de locales que nos estaban dando eran inmensas, ya sabes, inalcanzables."

Ahora, cuando las personas ingresan al local, salen con una sonrisa al sentirse parte de la familia. Gracias al ambiente, personas de todo Colorado y hasta estados vecinos han llegado a visitar el restaurante Don Guillo para probar ese sabor boricua.

En Don Guillo cada persona que visita también deja su marca en el restaurante, algunas de las paredes con firmas de todos aquellos. Ahora gracias a la comunidad, el negocio nunca está vacío. El local pronto estará celebrando su séptimo año.

"Te va a encantar mi comida, solamente den la oportunidad que no te vas a arrepentir." te lo recomienda Guillo.

Don Guillo Puerto Rican Native Food está ubicado en 2551 Delta Drive Colorado Springs, Co 80910.