Estudiantes exigen un cambio tras ver el incremento de ataques escolares por armas de fuego

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Estudiantes de la preparatoria Mesa Ridge llegaron temprano el miércoles en protesta contra la violencia con armas de fuego. Exigen sanciones más severas para los sospechosos detrás de su reciente alerta por armas de fuego.

Dos estudiantes fueron arrestados la semana pasada por traer unas armas a la escuela. Están siendo acusados de un delito menor. Pero hay muchos que quieren que ese cargo sea un delito grave.

Otros estudiantes dijeron que quieren ver más restricciones para que sea más difícil conseguir un arma. Esperan que, al pedir estos cambios específicos, los legisladores tomen nota y hagan un cambio.