Hombre bajo custodia, sospechoso de huir tras choque que dejo uno muerto

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) han publicado nuevos detalles en el caso de un hombre encontrado muerto por herida de bala tras un choque en la Autopista 24.

El incidente ocurrió el 26 de agosto, según los diputados, recibieron un reporte de un choque involucrando a tres vehículos cerca de la calle Judge Orr, cerca de la autopista 24 y Blue Gill Drive.

Uno de los vehículos involucrados fue un camión blanco, la persona que llamó mencionó que el pasajero dentro del camión parecía lesionado gravemente o posiblemente murió. Según EPSO, el conductor del camión huyó de la escena.

El pasajero del camión fue baleado y fue pronunciado muerto en la escena. Fue identificado como Noel Gutierrez-Cano de 29 años.

Diputados comenzaron a buscar el conductor del camión, quien huyó. EPSO lo identificó como Jose Cruz Diaz Vazquez de 26 años. EPSO menciona que Diaz Vazquez es un inmigrante indocumentado, fue arrestado el tercero de septiembre en Las Vegas, Nuevo Mexico, por ordenes pendientes no relacionados en este caso.

Diaz Vazquez ahora enfrenta cargos de asesinato en el segundo grado por la muerte de Noel Gutierrez-Cano. Diaz Vazque tiene una fianza de $500,000 en efectivo.

Al momento no está claro cuándo o por qué Gutierrez-Cano fue presuntamente baleado por Diaz Vazquez.