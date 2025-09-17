Búsqueda de dos cazadores desaparecidos al sur de Colorado

CONDADO CONEJOS, Colo. (KTLO) - Hay un gran esfuerzo en la búsqueda de dos cazadores que desapreciaron mientras cazando en el condado Conejos.

Según nuestros compañeros de Denver, KUSA, reportan que el 13 de septiembre diputados de la Oficina del Alguacil del Condado Conejos (CCSO) fueron enviados al comienzo de la senda Rio De Los Pino, casi 4 millas de la frontera con Nuevo Mexico, para buscar a los dos hombres.

Ian Stasko(25) de Salt Lake City, Utah y Andrew Porter(25) de Asheville, Norte Carolina fueron a cazar en la tierra silvestre en el área de San Juan.

Andrew Porter (izquierda), Ian Stasko (derecha)

Según la prometida de Porter, Bridget Murphy, dice que la última vez que se comunicaron con los dos cazadores fue el jueves 11 de septiembre. Desde entonces no han escuchado de ellos.

CCSO dice que ubicaron el camión que los cazadores utilizaron y también encontraron su campamento con todo su equipo y mochilas dentro. Los diputados mencionan que estaban preocupados ya que había lluvias fuertes en el área durante ese tiempo.

Al momento hay varios equipos de búsqueda y voluntarios en el área registrando la zona.

Cualquier persona con información sobre los cazadores, favor de comunicarse con CCSO al 719-376-2196. Además, hay un premio de $10,000 para quien encuentre a los hombres, dice Murphy.