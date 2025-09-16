Un miembro del concejal es acusada de fraude por robarse 37,000 dólares

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un miembro del concejal de la ciudad de fountain ahora enfrenta cargos criminales esto después de que la oficina del fiscal del distrito mencionara que Detra Duncan se robo 37,000 dólares en beneficios. Empleados con la oficina del fiscal del distrito mencionó que el dinero que fue robado pertenecía a los beneficios conocidos como SNAP y los beneficios de DHS.

Los investigadores menciona que Duncan también había mencionado que ella vivía en el sótano de su vivienda con una mujer anciana y su hijo quien tiene discapacidades.

Pero eso también es una acusación falsa Los investigadores mencionaron que su esposo Larry quien no era parte de los documentos para la vivienda estaba trabajando el

La oficina de correo. Así que las dos personas que ella supuestamente estaba cuidando no existía.

Los nombres que ella utilizo eran los nombres de la madre y un tío de Duncan ambos ya murieron y nunca vivieron en el estado de Colorado.

Duncan también incremento su pago sin la autoridad de nadie. Al momento el caso de fraude esta bajo investigacion.