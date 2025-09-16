Skip to Content
Noticias Locales

Un miembro del concejal es acusada de fraude por robarse 37,000 dólares

krdo
By
Published 3:58 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un miembro del concejal de la ciudad de fountain ahora enfrenta cargos criminales esto después de que la oficina del fiscal del distrito mencionara que Detra Duncan se robo 37,000 dólares en beneficios. Empleados con la oficina del fiscal del distrito mencionó que el dinero que fue robado pertenecía a los beneficios conocidos como SNAP y los beneficios de DHS.

Los investigadores menciona que Duncan también había mencionado que ella vivía en el sótano de su vivienda con una mujer anciana y su hijo quien tiene discapacidades. 

Pero eso también es una acusación falsa Los investigadores mencionaron que su esposo Larry quien no era parte de los documentos para la vivienda estaba trabajando el

La oficina de correo. Así que las dos personas que ella supuestamente estaba cuidando no existía.
Los nombres que ella utilizo eran los nombres de la madre y un tío de Duncan ambos ya murieron y nunca vivieron en el estado de Colorado. 

Duncan también incremento su pago sin la autoridad de nadie. Al momento el caso de fraude esta bajo investigacion. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.